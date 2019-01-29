المدعي العام الفنزويلي يطلب من المحكمة العليا فتح تحقيق ضد خوان غوايدو

أعلن المدعي العام الفنزويلي طارق صعب أنه طلب من المحكمة العليا فتح تحقيق مع رئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو ومنع من مغادرة البلاد وتجميد حساباته المصرفية.

وأكد المدعي العام، اليوم الاثنين، أنه سلم إلى رئيس المحكمة العليا الوثائق المتعلقة بالتحقيق الأولي التي فتحته النيابة العامة.

وأوضح أن التحقيقات تتعلق بـ "أعمال العنف التي شهدتها البلاد منذ 22 يناير".

وفي أول رد فعل له على الأنباء عن فتح تحقيق معه، قال غوايدو إنه لا يقلل من شأن اعتقاله المحتمل، وهذا الأمر وارد ولا يفاجئه.

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وتجدر الإشارة إلى أن خوان غوايدو بصفته رئيسا للجمعية الوطنية يتمتع بحصانة من الملاحقة الجنائية، ولا يمكن رفع الحصانة عنه إلا بقرار من المحكمة العليا.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار الاحتجاجات في فنزويلا، والتي بدأت قبل يوم من تنصيب خوان غوايدو نفسه رئيسا 23 يناير. وحسب معطيات الأمم المتحدة، فقد أسفرت الاشتباكات بين الشرطة الفنزويلية وأنصار المعارضة عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصا.

المصدر: وكالات