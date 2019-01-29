ماكرون: الاتفاق بشأن بريكست لا يخضع للمراجعة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لا يخضع للمراجعة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب انعقاد القمة الخامسة لبلدان الاتحاد الأوروبي السبعة الجنوبية، في العاصمة القبرصية نيقوسيا، حيث قال ماكرون: "اتفاقية بريكست الحالية هي الأفضل وليست خاضعة للمراجعة".

وقد أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في وقت سابق من اليوم، أنها تنوي التوجه إلى بروكسل لاستئناف المفاوضات حول شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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وقالت ماي خلال كلمتها أمام البرلمان: "سأذهب إلى بروكسل مسلحة بالتفويض البرلماني، للتفاوض على الاتفاق الذي يريده البرلمان.. أتعهد بالعودة إلى مجلس العموم بصفقة جديدة في أسرع وقت ممكن.. ونتيجة لذلك، ستتاح الفرصة للبرلمان للنظر مرة أخرى في شروط الصفقة.. إذا رفضها البرلمان، سأقدم وثيقة جديدة في اليوم التالي".

المصدر: تاس