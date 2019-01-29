ماي تعلن عودتها إلى بروكسل لاستئناف التفاوض حول "بريكست"

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها تنوي التوجه إلى بروكسل لاستئناف المفاوضات حول شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكر متحدث رسمي باسم مكتب الحكومة للصحفيين.

وترغب ماي باستئناف المفاوضات بشأن بريكست، من أجل الوفاء بواحد من المطالب البرلمانية، فيما يخص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو التخلي عن استخدام الاتفاق مع بروكسل حول الأحكام الخاصة بالجمارك ونظام الحدود مع إيرلندا الشمالية.

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وقالت ماي خلال كلمتها أمام البرلمان: "سأذهب إلى بروكسل مسلحة بالتفويض البرلماني، للتفاوض على الاتفاق الذي يريده البرلمان.. أتعهد بالعودة إلى مجلس العموم بصفقة جديدة في أسرع وقت ممكن.. ونتيجة لذلك، ستتاح الفرصة للبرلمان للنظر مرة أخرى في شروط الصفقة.. إذا رفضها البرلمان، سأقدم وثيقة جديدة في اليوم التالي".

وفي الوقت ذاته، قالت رئيسة الوزراء أيضا إنها تعتزم تنفيذ "بريكست" في 29 مارس القادم، مشيرة إلى قدرة البرلمانيين على منع الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون "صفقة".

وفي وقت سابق، قال الاتحاد الأوروبي إنه لن يوافق على تعديل شروط الاتفاقية.

المصدر: نوفوستي