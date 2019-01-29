الدفاع الأمريكية لا تعلق على وجود خطة لنشر قوات في كولومبيا

تجنب وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك هاناهان، الإجابة عن سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تنظر في نشر 5000 جندي أمريكي في كولومبيا المجاورة لفنزويلا.

ويوم الاثنين، أثار جون بولتون، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، تساؤلات بشأن نوايا الولايات المتحدة في فنزويلا، عندما ظهر في موجز لوسائل الإعلام وفي يده دفتر للملاحظات مكتوب فيه: "5000 جندي إلى كولومبيا".

وفي مؤتمر صحفي عقده في البنتاغون، قال شاناهان: "لم أناقش هذا الموضوع مع المستشار بولتون".

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وقالت وزارة الخارجية الكولومبية سابقا إنها لا تعرف لماذا ظهر مثل هذا التسجيل في دفتر بولتون.

واليوم الثلاثاء، علق وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، حول الحدث، قائلا إن ذلك يؤدي لإثارة الكثير من الأفكار والهواجس، خاصة في ظل الدعوات الصريحة في الولايات المتحدة وفى العديد من الدول الأخرى، لاستخدام الدول المجاورة لفنزويلا معبرا للتدخل عسكريا في أزمتها، تحت ذريعة الوضع الإنساني الصعب".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألمح في عام 2017 إلى إمكانية التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا. وقال ممثلو الإدارة الأمريكية مؤخرا إنه فيما يتعلق بفنزويلا، " جميع الخيارات قيد الدرس ".

المصدر: رويترز