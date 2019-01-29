البنتاغون: "داعش" قاب قوسين من خسارة معاقله الأخيرة في سوريا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، أن القوات المدعومة من واشنطن في سوريا تعتزم استعادة المواقع الأخيرة التي لا يزال تنظيم "داعش" يتحصن فيها هناك.

وتوقع شاناهان، اليوم الثلاثاء، أن يخسر داعش آخر معاقله في سوريا بأقل من أسبوعين.

وذكرت وكالة "رويترز" أن تصريحات المسؤول العسكري الأمريكي جاءت وسط استعدادات "قوات سوريا الديمقراطية"، والتي سبق أن حظيت بدعم ألفي جندي أمريكي وبغطاء جوي من البنتاعون، للمعارك الأخيرة مع مسلحي "داعش"، وذلك بعد طرد المسلحين من مدن وبلدات شكلت "دولة الخلافة" التي أعلنها التنظيم وقتها في أراضي سوريا والعراق.

وحول موضوع انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، أكد وزير الدفاع بالوكالة أن هذه العملية في "مرحلتها الأولية"، مشيرا إلى أن انسحاب القوات سيتم "بكل حذر وحيطة وسيكون منسقا ومنظما".

ومنذ العام 2014، تشن الولايات المتحدة عمليات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق (بموافقة حكومته) وسوريا (دون إذن من دمشق). وفي ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس دونالد ترامب، قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا، مبررا ذلك بما وصفه بنجاحها في هزيمة "داعش" في هذا البلد.

المصدر: رويترز + نوفوستي