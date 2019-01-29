خبير أمريكي يحذر واشنطن من التورط في "حرب لا نهاية لها" في فنزويلا!

فيما أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان، أن البنتاغون يراقب عن كثب الوضع في فنزويلا، حذر خبير أمريكي من خطر تورط واشنطن في حرب لا نهاية لها في هذا البلد.

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وقال شاناهان في معرض رده على سؤال بالخصوص: "نحن هنا في وزارة الدفاع نراقب الوضع في فنزويلا عن كثب"، رافضا إضافة أية تعليقات أخرى حول هذه المسألة.

يذكر أن زعيم المعارضة في فنزويلا، خوان غوايدو، الذي كان رئيسا للبرلمان المعارض، قد نصّب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وفي نفس اليوم اعترفت الولايات المتحدة به رئيسا مؤقتا لفنزويلا. ووصف الرئيس نيكولاس مادورو عقب ذلك ما حصل بأنه محاولة انقلاب وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

إلى ذلك، قال دانيال لاريسون، كبير محرري مجلة "The American Conservative " إن الولايات المتحدة تخاطر بالانخراط في "حرب لا ضرورة ولا نهاية لها".

وأوضح الخبير الأمريكي أن إدارة ترامب تدخلت في "نزاع سياسي داخلي ببلد آخر حين قررت دعم المعارضة الفنزويلية"، لافتا إلى وجود "خطر حقيقي يتمثل في إمكانية أن يتعامل ترامب باندفاع مع الأحداث في فنزويلا ويأمر بالقيام بعمل عسكري قد يجر الولايات المتحدة إلى حرب أخرى لا نهاية لها ولا ضرورة.

وشدد لاريسون على أنه "إذا هاجمت الولايات المتحدة الحكومة الفنزويلية، فسيكون ذلك كارثة على شعب فنزويلا. لن تكون هناك حرب سريعة وسهلة، كما يعتقد ترامب".

وأعرب الخبير الأمريكي في الوقت ذاته عن اعتقاده بأن مستشاري الرئيس ترامب يبذلون محاولات لثنيه عن النظر في خيار استخدام القوة ضد حكومة فنزويلا الحالية، برئاسة الرئيس نيكولاس مادورو.

وفي منشور آخر، انتقد لاريسون بشدة قرار وزير الخارجية الأمريكي، مايكل بومبيو، بشأن استحداث منصب المبعوث الخاص لفنزويلا، وتعيين إليوت أبرامز، الذي يطلق عليه في واشنطن أحيانًا "منصب الوزير المساعد للحروب القذرة" في هذا المنصب.

ووصف الخبير الأمريكي تعيين أبرامز مبعوثا خاصا إلى فنزويلا بالخطأ الفادح، مضيفا أن تعيين شخص بسلسلة طويلة من "دعم الحروب الأهلية والانقلابات في أمريكا اللاتينية" أمر يجب أن يثير قلق الجميع.

المصدر: تاس