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المدانة الأصغر سنا في بريطانيا بتهمة التحرش بالقاصرين

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المدانة الأصغر سنا في بريطانيا بتهمة التحرش بالقاصرين
Reuters Jon Super
الشرطة أمام محكمة في بريطانيا، 15 يناير 2019
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سجنت السلطات البريطانية، المدانة الأصغر سنا بتهمة التحرش الجنسي بالقاصرين، وذلك لمدة 7 سنوات وعشرة أشهر.

وقالت صحيفة  Mirror، إن صوفيا إيلميز( 18 عاما)، العاملة في إحدى دور الحضانة، اعترفت بارتكاب 16 واقعة عنف جنسي ضد طفلين تتراوح أعمارهما بين سنتين وثلاث سنوات.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الجرائم وقعت في الفترة من ديسمبر 2016 إلى مارس الماضي خارج مبنى مؤسسة الأطفال المذكورة.

وقالت الصحيفة، إن محاكمة الفتاة جرت يوم الاثنين وتميزت بالانفعال الشديد من جانب القاضية التي وصفت المتهمة بكلمات حادة جدا. وقالت القاضية: "لقد تحطمت حياة هذه العائلات وأنتِ التي قمت بتحطيمها. هما لن يتمكنا أبدا من نسيان ذلك".

المصدر:  نوفوستي  

 

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