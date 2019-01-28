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الأمم المتحدة حول فنزويلا: ليس من حق غوتيريش الاعتراف برؤساء دول

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الأمم المتحدة حول فنزويلا: ليس من حق غوتيريش الاعتراف برؤساء دول
Reuters TT NEWS AGENCY
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
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أعلنت الأمم المتحدة أنه ليس من حق الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش أن يعترف بأحد كرئيس دولة، ولذلك فإنه يواصل العمل مع مندوب فنزويلا الحالي لدى الأمم المتحدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين إن "الأمين العام للأمم المتحدة لا يمتلك صلاحيات الاعتراف بأحد رئيسا لدولة ما. ولذلك نحن نواصل العمل مع البعثة الدائمة لفنزويلا لدى الأمم المتحدة ونحصل على المعلومات منها".

وأضاف دوجاريك أن غوتيريش "يركز اهتمامه على شعب فنزويلا قبل كل شيء".

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وكان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو قد نصب نفسه "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا يوم 23 يناير الجاري. واعترفت به بهذه الصفة الولايات المتحدة وعدد من دول المنطقة.

واعتبرت السلطات الفنزويلية خطوات المعارضة "انقلابا"، واتهمت الولايات المتحدة وحلفاءها بالتدخل في شؤونها بهدف إسقاط الحكومة الشرعية.

المصدر: تاس

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