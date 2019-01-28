بوغدانوف: تشكيلة لجنة صياغة الدستور السوري جاهزة.. ولكن!

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن تشكيلة اللجنة الدستورية السورية متفق عليها عمليا، إلا أن الأمم المتحدة أصرت على استبدال بعض ممثلي المجتمع المدني.

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وقال بوغدانوف للصحفيين اليوم الاثنين:"لقد تم الاتفاق عليها (التشكيلة) تقريبا".

وأضاف: "كان هناك طلب من مسؤولي الأمم المتحدة الذين أصروا على استبدال عدة أسماء من الجزء الثالث، الذي يخص المجتمع المدني".

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن موسكو تعتبر هذا الطلب غريبا، حيث أن القضية قد تم الاتفاق عليها بالفعل مع الحكومة والمعارضة في سوريا. ومع ذلك، اعتبر أن مسألة تشكيل اللجنة الدستورية ليست صعبة.

ويشار إلى أن تشكيل لجنة دستورية لصياغة دستور سوري جديد تمّ التوافق عليها في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية على البحر الأسود، بمبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتم التفاهم على تشكيل لجنة دستورية من 150 شخصية، ثلثهم يمثلون الحكومة والثلث الآخر المعارضة السورية، والثلث الثالث من المستقلين ومؤسسات المجتمع المدني.

المصدر: نوفوستي