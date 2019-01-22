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لافروف وبيدرسن يشددان على ضرورة مباشرة اللجنة الدستورية السورية عملها في أسرع وقت

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لافروف وبيدرسن يشددان على ضرورة مباشرة اللجنة الدستورية السورية عملها في أسرع وقت
Sputnik
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شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن خلال محادثاتهما في موسكو، على أهمية بدء اللجنة الدستورية السورية عملها في أسرع وقت ممكن.

وقالت الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء: "جرى تبادل مفصل للآراء حول احتمالات دفع العملية السياسية بقيادة السوريين أنفسهم، وبمساعدة الأمم المتحدة على أساس قرار مجلس الأمن 2254".

وتابعت: "تم التأكيد على أهمية إطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية التي تحظى بدعم كافة الأطراف السورية، بما فيها الحكومة والمعارضة في أسرع ما يمكن".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن لافروف وبيدرسن بحثا كذلك مكافحة الإرهاب وإحلال السلام في سوريا، "مع احترام سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها".

جدير بالذكر أن المبعوث الأممي الجديد غير بيدرسن بدأ الاثنين أول زيارة لروسيا منذ توليه منصبه مطلع يناير الجاري.

وأجرى خلال الزيارة مباحثات مع وزير الخارجية لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو.

المصدر: "إنترفاكس"

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