العشرات يتظاهرون في الشوارع الأمريكية دعماً لمادورو

خرج عشرات الأشخاص إلى شوارع المدن الأمريكية، للإعراب عن دعمهم للرئيس الحالي لفنزويلا ، نيكولاس مادورو.

وأشار المتظاهرون إلى عدم موافقتهم على تدخل واشنطن في الشؤون الداخلية لفنزويلا.

وذكرت وكالة Sputnik Mundo ، أن الفعالية جرت، في نيويورك، وواشنطن، وسان خوسيه، وميامي، ودالاس، وبيتسبرغ، ومينيابوليس.

وتجمّع حوالي 40 شخصًا أمام تمثال جورج واشنطن في ساحة "يونيون سكوير" ، وأعربوا عن قلقهم إزاء التدخل العسكري الأمريكي المحتمل ومحاولات الإطاحة بالحكومة الشرعية في فنزويلا.

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ومن بين الشعارات التي رفعها المتظاهرون - "ارفعوا أيديكم عن فنزويلا!" و "مادورو ، صديقنا ، الناس كلها معك."

كما أعرب المتظاهرون عن عدم موافقتهم على سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال أحد المتظاهرين: "يعلن أن روسيا تدخلت في الانتخابات في الولايات المتحدة ، بينما هو يتدخل في شؤون الدول الأخرى".

وقد تفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا وتصاعدت المظاهرات، خاصة بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

المصدر: نوفوستي