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إسرائيل تحتجز سائحا روسيا أطلق طائرة مسيرة في مطار بن غوريون

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إسرائيل تحتجز سائحا روسيا أطلق طائرة مسيرة في مطار بن غوريون
Reuters Nir Elias
مطار بن غوريون
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن توقيفها سائحا روسيا أطلق طائرة مسيرة صغيرة في مطار بن غوريون الدولي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الشرطة الإسرائيلية، ميخائيل زينغرمان، في اتصال هاتفي مع وكالة "تاس" الروسية اليوم الأحد، أن السلطات مددت احتجاز السائح البالغ من العمر 46 عاما، يوما إضافيا.

وذكر المسؤول أن السائح "لا يهدده أي شيء"، وهو سيغادر إلى وطنه غدا الاثنين.

المصدر: تاس

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