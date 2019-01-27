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مقتل 3 أشخاص في واشنطن برصاص مجهولين

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مقتل 3 أشخاص في واشنطن برصاص مجهولين
Reuters Alex Brandon
واشنطن، 3 ديسمبر 2018
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أعلن قائد شرطة العاصمة الأمريكية، بيتر نيوشيم، أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم نتيجة لإطلاق النار في واشنطن من قبل مجهولين.

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وعثر على جثتي رجلين مصابين بأعيرة نارية داخل سيارة متوقفة. فيما عثر على جثة الرجل الثالث على بعد حوالي 45 متراً من السيارة، وفقاً لما ذكره نيوشيم، في تصريحه  للصحفيين المنشور على صفحة الشرطة على موقع تويتر.

وقال قائد شرطة العاصمة الأمريكية، إن رجال الشرطة يبحثون عن العديد من المشتبه بهم في إطلاق النار.

المصدر: نوفوستي

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