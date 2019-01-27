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طالبان: القوات الأجنبية ستغادر أفغانستان خلال 18 شهرا

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طالبان: القوات الأجنبية ستغادر أفغانستان خلال 18 شهرا
Reuters
المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل
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قال مسؤولون في حركة طالبان إن مفاوضين أمريكيين وافقوا على مسودة اتفاق سلام ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 18 شهرا.

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وقدمت مصادر من طالبان التفاصيل لرويترز في نهاية 6 أيام من المفاوضات مع المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد في قطر، التي كانت تهدف لإنهاء الحرب بعد أكثر من 17 عاما على غزو القوات التي قادتها الولايات المتحدة لأفغانستان.

وتنص المسودة على مغادرة القوات الأجنبية خلال 18 شهرا من تاريخ توقيع الاتفاق.

ولم يصدر بيان مشترك، لكن خليل زاد قال على "تويتر" في وقت لاحق إن المفاوضات أحرزت "تقدما كبيرا" وإنه سيتم استئنافها قريبا، مضيفا أنه يعتزم السفر إلى أفغانستان للاجتماع بمسؤولي الحكومة.

وأصدرت طالبان بيانا في وقت لاحق أشارت فيه أيضا إلى تحقيق تقدم بشأن انسحاب القوات وقضايا أخرى، لكنها قالت إن هناك حاجة لإجراء مزيد من المفاوضات والمشاورات الداخلية.

المصدر: رويترز

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