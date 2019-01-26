ارتفاع حصيلة القتلى بعد انهيار سد في البرازيل إلى 34 ضحية

ارتفعت حصيلة الضحايا في حادث انهيار سد للمياه الملوثة بنفايات التعدين بجنوب شرق البرازيل إلى 34، حسبما أوردت قناة "غلوبو" التلفزيونية البرازيلية، اليوم السبت.

ونقلت القناة عن أجهزة الطوارئ الوطنية أن 23 شخصا متضررا بالفيضان الناجم عن انهيار السد، تم نقلهم إلى المستشفى، فيما لا يزال حوالي 300 شخص في عداد المفقودين.

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وسابقا السبت، أعلنت فرق الطوارئ البرازيلية أن الحادث أودى بحياة 9 أشخاص، وسط توقعات بارتفاع الحصيلة النهائية للضحايا.

وانهار أحد السدود المحيطة بمنجم تابع لشركة "فالي" المتخصصة باستخراج خام الحديد يوم الجمعة بالقرب من بلدة برومادينيو في ولاية ميناس - جيرايس جنوب شرقي البلاد. وقامت السلطات بإجلاء سكان المنازل المجاورة لمكان الحادث، حيث أدت تدفقات الأوحال إلى تدمير عدد من البيوت.

خطر محدق

وقالت فرق الإنقاذ العاملة في المكان إن هناك خطرا محدقا يواجه سدا آخر في محيط المنجم، مشيرة إلى تساقط الأمطار في المنطقة ووجود تصدعات في جسم السد.

المصدر: تاس + نوفوستي