فقدان 200 شخص جراء انهيار سد جنوب شرقي البرازيل (فيديو)

أحصي 200 شخص على الأقل في عداد المفقودين جراء انهيار سد للمياه الملوثة بنفايات التعدين جنوب شرقي البرازيل، حسبما أفادت شبكة "غلوبو" الإخبارية البرازيلية، اليوم الجمعة.

وذكرت الشبكة، نقلا عن إدارة محلية لخدمة المطافئ المسؤولة عن أعمال الإنقاذ، أن الحادث وقع في ولاية ميناس - جيرايس بالقرب من منجم تابع لشركة "فالي" المتخصصة بأعمال التعدين.

وأفادت الشركة بأن مصير عدد من موظفيها الذين كانوا يعملون في مكان الحادث لحظة الانهيار لا يزال مجهولا.

وأوردت تقارير إعلامية أن مياه الفيضان الناجم عن انهيار السد بلغت المباني الإدارية لشركة "فالي" ومنطقة سكنية مجاورة لها.

وأعلنت السلطات المحلية أن فرق إطفاء وإنقاذ تم إرسالها إلى مكان الحادث.

المصدر: وكالات