لافروف يؤكد ضرورة حل الأزمة الليبية تحت إشراف أممي

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا وتونس مهتمتان بالأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب، مضيفا أنه من الضروري تشكيل جبهة موحدة لمكافحة الإرهاب.

وقال وزير الخارجية الروسي، في تصريح صحفي، إن لتونس وروسيا موقفا مشتركا حول سبل التسوية الليبية، ويجب العمل في هذا الاتجاه تحت إشراف أممي، مع الأخذ بعين الاعتبار مواقف الدول المجاورة مثل الجزائر وتونس ومصر.

كما تطرق لافروف إلى الأزمة السورية، مشيرا إلى أن لتونس وروسيا موقفا مشتركا بخصوص الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسيادتها، وضرورة عودتها لجامعة الدول العربية.

وبخصوص العلاقات الثنائية بين روسيا وتونس قال لافروف إنه اتفق مع المسؤولين التونسيين على أهمية التعاون بين البلدين وتطويره في مختلف المجالات، الاستثمار والاقتصاد والتعليم والمجال الإنساني.

المصدر: RT