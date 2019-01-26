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"مأساة عائلية قديمة" تدفع ترامب للتبرع بجزء من راتبه!

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Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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تبرع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنحو 100 ألف دولار من راتبه إلى المعهد الوطني لتعاطي وإدمان الكحول، وهو هيئة فدرالية تعد أبحاثا عن المشكلات المتعلقة بالكحول.

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ويعد إدمان الكحول قضية شخصية أيضا بالنسبة لترامب، إذ توفي شقيقه الأكبر فريد جونيور عام 1981 بعد صراع مع إدمان الكحول، وقال الرئيس الأمريكي إنه تعلم من تجربة أخيه.

وتعهد ترامب عندما كان مرشحا للرئاسة عام 2016 بعدم تقاضي راتبه الرئاسي السنوي البالغ 400 ألف دولار حال انتخابه.

وبموجب القانون، لابد أن يتم دفع راتب للرئيس، وبالتالي يتبرع ترامب بربع راتبه إلى هيئات وإدارات فدرالية.

وقبلت إدارات التعليم والصحة والخدمات البشرية والنقل وهيئة شؤون قدامى المحاربين وهيئات أخرى تبرعات شخصية من ترامب.

المصدر: واشنطن بوست

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