 
مباشر
عاجل
ترامب: سيتم إغلاق الحكومة مجددا في حال عدم حصولنا على اتفاق عادل من الكونغرس حول أمن الحدود

ترامب يعلن عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع المشرعين الأمريكيين حول وقف الإغلاق الحكومي

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ldf0

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع أعضاء الكونغرس المعارضين حول وقف الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

وقال ترامب، في كلمة ألقاها مساء اليوم الجمعة: "إنني فخور جدا بإعلان اليوم عن توصلنا إلى اتفاق حول إنهاء الإغلاق الحكومي وإعادة فتح الحكومة الفدرالية".

وذكر ترامب أنه سيوقع على قانون ينص على استئناف عمل الحكومة الأمريكية لمدة 3 أسابيع قبل يوم 15 فبراير.

وأفاد الرئيس الأمريكي بأن لجنة مشتركة تضم مشرعين عن كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي ستعقد في وقت قريب اجتماعا لمناقشة الإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان أمن الولايات المتحدة الحدودي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد طلبه تفعيل "اتفاق أضنة".. هل يحاول أردوغان شرعنة التدخل التركي بسوريا؟