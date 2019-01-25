تركيا تفرج عن برلمانية كردية معارضة مضربة عن الطعام

قررت محكمة تركية، اليوم الجمعة، الإفراج عن نائبة برلمانبة كردية اعتقلت العام الماضي بسبب انتقادها لتدخل أنقرة العسكري في سوريا، وكانت مضربة عن الطعام منذ حوالي ثلاثة أشهر.

وجاء قرار محكمة الجنايات العليا التاسعة للدولة التركية، في مدينة ديار بكر، إطلاق سراح ليلى غوفين، نائبة البرلمان عن "حزب الشعوب الديمقراطي" (المؤيد للأكراد)، بعد تدهور حالتها الصحية، وذلك عندما دخل إضرابها عن الطعام في السجون التركية يومها الـ79.

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ولا تزال النائبة تواجه محاكمة تهددها عقوبة سجن لمدة تصل إلى 31 عاما بتهمة "قيادة أعمال إرهابية" وانتقاداتها لعملية الجيش التركي في محيط مدينة عفرين شمال غربي سوريا.

وأكدت ابنة غوفين، صبيحة تميزكان، عزم أمها على مواصلة إضرابها عن الطعام، الذي أعلنته، احتجاجا على سجن الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، رغم إطلاق سراحها.

وجرى اعتقال غوفين ضمن حملة اعتقالات طالت حوالي 600 شخص بسبب منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي وتصريحات علنية انتقدوا فيها تدخل تركيا العسكري في منطقة عفرين، في العام الماضي، لطرد مقاتلي "وحدات حماية الشعب" الكردية المدعومة من واشنطن من هناك، على اعتبارها امتدادا لـ"حزب العمال الكردستاني" المصنف "تنظيما إرهابيا" من قبل تركيا.

وفي يونيو الماضي، جرى انتخاب غوفين نائبة في البرلمان التركي عن "حزب الشعوب الديمقراطي" وهي في السجن. كما تنشط النائبة أيضا كرئيسة مشتركة لـ"مؤتمر المجتمع الديمقراطي"، وهو ائتلاف لمنظمات المجتمع المدني في مدينة ديار بكر ذات الغالبية الكردية.

المصدر: رويترز + وكالات