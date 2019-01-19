تركيا.. مظاهرات مؤيدة لنائبة كردية مضربة في السجن

تجمع الآلاف في مدينة دياربكر جنوب شرقي تركيا، دعما لنائبة من "حزب الشعوب الديمقراطي"، مضربة عن الطعام في السجن منذ أكثر من شهرين.

وحمل المتظاهرون أعلام "حزب الشعوب الديمقراطي" الموالي للأكراد، ورفعوا شارات النصر على وقع رقصات تقليدية كردية، معبرين عن تضامنهم مع النائبة ليلى غوفين.

وتنفذ النائبة غوفين عن "حزب الشعوب الديمقراطي"، إضرابا عن الطعام، عقب اعتقالها بسبب استنكارها لظروف سجن زعيم حزب العمال الكردستاني "عبدالله أوجلان".

وقال الحزب الأسبوع الماضي، إن "صحة غوفين تدهورت لدرجة تهدد حياتها"، فيما أعلنت الرئيسة المشاركة للحزب بيرفين بولدان، خلال التجمع، أن "لدينا التزاما بضم صوتنا إلى صوت ليلى، وقوتنا إلى قوتها".

ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحزب، بأنه الواجهة السياسية لـ"حزب العمال الكردستاني"، والذي تصنفه أنقرة كمنظمة "إرهابية".

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واستهدف الحزب المذكور بشدة في الحملة التي تلت محاولة الانقلاب عام 2016، إذ اعتقل العديد من نوابه منذ ذلك الحين، ورئيس الحزب صلاح الدين دميرتاش مسجون منذ عام 2016، وهو متهم بقيادة "منظمة إرهابية" والقيام بـ"دعاية إرهابية"، و"التحريض على ارتكاب جرائم".

المصدر: أ ف ب