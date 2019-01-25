إيران تطلق أكبر مناورات برية لاختبار استراتيجية جديدة

انطلقت اليوم الجمعة وسط إيران مناورات عسكرية ضخمة شارك فيها 12 ألفا من عناصر قوات النخبة الهجومية في جيش البلاد، بالإضافة إلى مدرعات ومروحيات ومقاتلات وطائرات مسيرة.

وأشارت وكالة "فارس" إلى أن المناورات التي تحمل تسمية "اقتدار 97 الكبرى" تجري في محافظة أصفهان بهدف عرض استراتيجية جديدة للجيش الإيراني.

تموضعت الوحدات المدرعة والمدفعية وقوات الرد السريع والقوات الهندسية والقتالية وكوادر وحدة الاتصالات والحرب الالكترونية وسلاح الجو في منطقة المناورات بإسناد من مقاتلات.

وأشار قائد القوات البرية للجيش الإيراني، كيومرث حيدري، إلى أن هذه المناورات هي الكبرى العام الجاري، مؤكدا أن القوات المشاركة فيها ستتدرب على تنفيذ التكتيكات الهجومية الحديثة.

وذكر حيدري أنه علاوة على 12 ألف عسكري، يشاركون في المناورات التي تستغرق يومين هناك 1577 مدفعية وعدد كبير من المروحيات المجهزة بأحدث الإمكانيات، مضيفا أنه سيتم في اليوم الثاني من المناورات "تقييم نوعين من التغييرات التي أجريت على القوة البرية".

وفي المرحلة الأولى من المناورات نفذت القوات البرية عملية إنزال في المنطقة من مروحيات لوجيستية، ثم قامت طائرات مسيرة ومروحيات بعمليات للاستطلاع والتطهير والقضاء على جنود العدو الافتراضي وتدمير أدواته وتحصيناته في المنطقة.

المصدر: فارس + إرنا