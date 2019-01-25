أمريكا تستفز الصين بتصرف "غير متوقع"

قالت الحكومة التايوانية إن الولايات المتحدة أرسلت سفينتين حربيتين للمرور عبر مضيق تايوان، في أول عملية من نوعها هذا العام، وسط توتر مع الصين.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس إن السفينتين اتجهتا شمالا وإن رحلتهما تتفق مع القواعد.

وأضافت أن تايوان راقبت العملية عن كثب "لضمان أمن البحار والاستقرار الإقليمي".

وتتسبب زيادة واشنطن وتيرة العبور من الممر المائي الاستراتيجي، في تأجيج التوتر مع الصين، التي تعتبر تايوان جزءا منها، ولم تستبعد استخدام القوة لإخضاع هذه الجزيرة الصينية التي تتمتع بحكم ذاتي واسع، ولكنها خارجة عن سيطرة السلطات في بكين.

وسيُنظر على الأرجح إلى هذه الخطوة في تايوان باعتبارها علامة دعم من حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسط تصاعد الخلاف بين تايبه (عاصمة تايوان) وبكين.

وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قد قال في أوائل يناير إن الصين تحتفظ بحق استخدام القوة لإخضاع تايون للسيطرة. وفي المقابل ردت رئيسة تايوان، تساي إينج وين، بالتعهد بالدفاع عن ديمقراطية الجزيرة.

ولا توجد لواشنطن علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها ملزمة بمساعدتها في الدفاع عن نفسها، وأمريكا هي المورد الرئيسي للسلاح إلى الجزيرة.

المصدر: رويترز