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واشنطن تسعى لقطع الإيرادات عن مادورو

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واشنطن تسعى لقطع الإيرادات عن مادورو
Reuters Kevin Lamarque
جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي
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أكد جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، أن واشنطن تركز اهتمامها على قطع الإيرادات عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وحكومته.

وقال بولتون للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الخميس: "أعتقد بأنه انسجاما مع اعترافنا بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا دستوريا لفنزويلا، يجب أن تذهب الإيرادات إلى الحكومة الشرعية".

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وأضاف أن الولايات المتحدة تدرس الخطوات التي يجب أن تقوم بها في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن "هذا أمر معقد".

ويأتي ذلك بعد أن اعترفت الولايات المتحدة أمس الأربعاء برئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، فيما وصفت سلطات فنزويلا خطوات المعارضة بـ "الانقلاب"، وأعلن الرئيس نيكولاس مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات

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