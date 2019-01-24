تركيا تعلن عن موقفها من أزمة فنزويلا

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إن الرئيس رجب طيب أردوغان اتصل بنظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو بعد أن قام رئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو بتسمية نفسه رئيسا للبلاد.

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وغرد المتحدث إبراهيم قالن على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس قائلا: "اتصل رئيسنا وعبر عن مساندة تركيا للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وقال له أخي مادورو! انهض، نحن بجانبك".

بدوره، أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن تضامنه مع مادورو. وقال إن مثل هذا الإعلان قد يؤدي إلى الفوضى، في إشارة إلى إعلان رئيس البرلمان المعارض في فنزويلا خوان غوايدو بتسمية نفسه رئيسا للبلاد.

وأوضح تشاووش أوغلو لقناة "أيه خبر" الإخبارية: "هناك رئيس منتخب وشخص آخر يعلن نفسه رئيسا، وبعض الدول تدرك ذلك.. هذا قد يسبب فوضى.. نحن ضد عزل البلدان.. آمل أن يتم حل الوضع بسلام".

وأعلن رئيس البرلمان المعارض في فنزويلا خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد أمس الأربعاء، وحصل على دعم واشنطن وكثير من دول أمريكا اللاتينية مما دفع مادورو الذي يرأس البلاد منذ عام 2013، إلى قطع العلاقات مع الولايات المتحدة.

Cumhurbaşkanımız, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu arayarak Türkiye’nin desteğini ifade etti ve “Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız” dedi.

Türkiye, CB’mız Erdoğan’ın liderliğinde bütün darbe girişimlerine karşı ilkeli duruşunu koruyacaktır. #WeAreMADURO — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 23 janvier 2019

المصدر: رويترز