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الرئيس الكولومبي يعلن اعتراف بلاده بخوان غوايدو رئيسا لفنزويلا

مظاهرات مؤيدة ومعارضة لمادورو تعم فنزويلا

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خرجت مظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في عدة مدن من البلاد، على خلفية اعتراف بعض الدول بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا انتقاليا للبلاد.

وكتب الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس ألماغرو في حسابه على "تويتر"، "تهانينا لخوان غوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا.. ونمنحه اعترافنا لإعادة البلاد إلى الديمقراطية".

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ترامب يعلن اعترافه بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا انتقاليا للبلاد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترافه برئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، الذي ينتمي إلى معسكر المعارضة، رئيسا انتقاليا لفنزويلا.

وقال ترامب في بيان صدر عن البيت الأبيض: "اليوم، أعترف رسميا برئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) لفنزويلا، خوان غوايدو، رئيسا انتقاليا لفنزويلا".

وأضاف، "أعلنت الجمعية الوطنية، بصفتها الفرع الوحيد للسلطة في البلاد التي تم انتخابها بصورة قانونية من قبل شعب فنزويلا، أعلنت نيكولاس مادورو غير شرعي، وأن منصب رئيس الدولة شاغر".

المصدر: وكالات

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