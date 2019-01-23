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الجيش التركي: القضاء على 21 عنصرا من العمال الكردستاني بشمال العراق

أخبار العالم

الجيش التركي: القضاء على 21 عنصرا من العمال الكردستاني بشمال العراق
Twitter @TSKGnkur
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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية القضاء على 21 عنصرا من حزب العمال الكردستاني بنتيجة غارات جوية على مناطق بشمال العراق.

وجاء في تغريدة على الحساب الرسمي للأركان التركية على "تويتر" أنه بنتيجة الغارات على مناطق أفاشين وحفتانين ومتين وزاب، والتي نفذت في 20 – 22 يناير تم القضاء على 21 مسلحا كانوا يحضرون لهجمات على قواعد تركية.

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وأضافت هيئة الأركان أنه تم تدمير مستودعات للسلاح ومخابئ تابعة للمسلحين.

يذكر أن تركيا تعتبر حزب العمال الكردستاني تنظيما إرهابيا، وتنفذ عمليات عسكرية ضده، بما في ذلك على أراضي العراق.

وحسب معطيات وزارة الدفاع التركية، تم القضاء على أكثر من 10 آلاف عنصر من حزب العمال الكردستاني منذ يوليو عام 2015.

المصدر: وكالات

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