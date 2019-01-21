تركيا تجدد قصف حزب العمال الكردستاني في العراق
Reuters STR New
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أعلنت القوات المسلحة التركية اليوم الاثنين تحييد 6 عناصر من مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور والمصنف في قائمة الإرهاب التركية بغارات جوية على مواقعه شمالي العراق.
وورد في بيان صادر عن الأركان التركية: "نفذنا عملية جوية استهدفت مواقع للحزب في سينات وحفتانين ومتينا وهاكورك شمالي العراق".
وأضيف في البيان أن "العملية أفضت إلى تحييد 6 عناصر من المنظمة الإرهابية الانفصالية، كانوا يستعدون لهجمات ضد مواقع عسكرية تركية، كما تم في العملية تدمير أوكار تابعة للمنظمة الإرهابية".
المصدر: RT
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