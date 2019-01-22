 
مباشر

مسلمو مورو يحصلون على الحكم الذاتي في الفلبين

أخبار العالم

مسلمو مورو يحصلون على الحكم الذاتي في الفلبين
Reuters MARCONI B. NAVALES
رئيس جبهة تحرير مورو الإسلامية إبراهيم مراد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lcvy

أعلنت لجنة الانتخابات في جنوب الفلبين، فوز مسلمي مورو بتصويت مدينة كوتاباتو بـ"نعم" في استفتاء شعبي على قانون "بانغسامورو"، الذي يمنح حكما ذاتيا موسعا لمسلمي البلاد.

وبحسب لجنة الانتخابات في المدينة، فإن "36 ألفا و682 ناخبا صوتوا لصالح منح مسلمي مورو حكما ذاتيا، مقابل 24 ألفا و994 صوتوا بالرفض".

وبناء على نتائج الاستفتاء، سيتم إلغاء منطقة الحكم الذاتي في "مينداناو"، ليتم بدلا منها إنشاء منطقة "بانغسامورو"، التي ستتمتع بحكم ذاتي واسع.

إقرأ المزيد
الفلبين.. التصويت على استفتاء يمنح شعب مور المسلم حكما ذاتيا

وسيترتب على نتيجة الاستفتاء إجراء آخر، في السادس من فبراير المقبل، لتقرير مصير مناطق أخرى تطالب بالانضمام إلى "بانغسامورو".

وستخصص حكومة الفلبين سنويا، أموالا لإدارة الحكم الذاتي، ويجري تقاسم الضرائب التي تجبى من المنطقة بين الحكومة والإدارة المحلية، شريطة أن يبقى الجزء الأكبر منها في المنطقة، فضلا عن إنشاء محاكم تطبق أحكام الشريعة الإسلامية.

وسيتمتع مسلمو مورو بحرية في إدارة شؤونهم الداخلية، لكنهم سيتبعون الحكومة المركزية في الشؤون الخارجية، مع منحهم بعض التسهيلات.

ووفقا لاتفاق سابق مع الحكومة، ستسلم "جبهة تحرير مورو الإسلامية" أسلحتها تدريجيا، بالتزامن مع إنجاز خطوات اتفاق الحكم الذاتي، لتكتمل العملية في 2022، وتتحول الجبهة إلى كيان سياسي خاضع لقانون الأحزاب.

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

طفل يحتفل بشفائه من السرطان بالرقص على أغنية لمايكل جاكسون