الجيش الفنزويلي: القبض على مجموعة من الجنود بعد إعلان التمرد ضد مادورو
Reuters
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أعلن الجيش الفنزويلي القبض على مجموعة من العسكريين بعد إعلان التمرد ضد رئيس البلاد نيكولاس مادورو.
وقال المكتب الإعلامي للجيش الفنزويلي في بيان له إن محاولة التمرد وقعت صباح اليوم الاثنين، حيث استولت "مجموعة محدودة" من العسكريين المنتمين للحرس الوطني على أسلحة في إحدى الثكنات بالعاصمة كاراكاس وأخذت أربعة جنود كرهائن تحت التهديد بقتلهم.
وأكد الجيش قمع محاولة التمرد بالقول إنه "تمت استعادة النظام الدستوري".
المصدر: وكالات
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