 
مباشر

الجيش الفنزويلي: القبض على مجموعة من الجنود بعد إعلان التمرد ضد مادورو

أخبار العالم

الجيش الفنزويلي: القبض على مجموعة من الجنود بعد إعلان التمرد ضد مادورو
Reuters
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lcms

أعلن الجيش الفنزويلي القبض على مجموعة من العسكريين بعد إعلان التمرد ضد رئيس البلاد نيكولاس مادورو.

وقال المكتب الإعلامي للجيش الفنزويلي في بيان له إن محاولة التمرد وقعت صباح اليوم الاثنين، حيث استولت "مجموعة محدودة" من العسكريين المنتمين للحرس الوطني على أسلحة في إحدى الثكنات بالعاصمة كاراكاس وأخذت أربعة جنود كرهائن تحت التهديد بقتلهم.

وأكد الجيش قمع محاولة التمرد بالقول إنه "تمت استعادة النظام الدستوري".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إسرائيل تقصف سوريا مجددا والدفاع الروسية تؤكد إسقاط 30 صاروخا