مجلس الاتحاد الأوروبي يوسع عقوباته ضد سوريا

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن توسيعه قائمة العقوبات المفروضة على سوريا بإضافة 11 رجل أعمال و5 شركات إلى القائمة السوداء.

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وأضاف المجلس للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بيان يوم الاثنين أحد عشر رجل أعمال سوري بارز وخمسة كيانات إلى قائمة العقوبات المفروضة على الحكومة السورية ومناصريها.

ويعمل رجال الأعمال والشركات في مجال العقارات والمشاريع الداعمة للحكومة السورية أو التي تستفيد الحكومة منها.

وتشمل قائمة العقوبات المفروضة على سوريا الآن 270 شخصا و 72 كيانا فرض عليها حظر السفر وتجميد الأصول.

وتشمل عقوبات الاتحاد المعمول بها حاليا ضد سوريا حظر بيع النفط، إضافة إلى قيود مفروضة على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري.

وتعتبر حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي جرى تعزيزها باستمرار من عام 2011 إلى عام 2014، واحدة من أهم العقوبات في تاريخ الاتحاد الأوروبي، وهي تشمل حظر جميع أنواع الاتصالات التجارية الأوروبية مع سوريا، وخاصة في مجال النفط والمنتجات النفطية. بالإضافة إلى ذلك، هناك عقوبات مفروضة على قيادة سوريا (القائمة السوداء واسعة وتشمل، على وجه الخصوص، الرئيس بشار الأسد، وغالبية أفراد أسرته وأقربائه)، وهناك حظر شامل على المعاملات المالية مع سوريا.

المصدر: وكالات