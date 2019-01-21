لاجئ سوري "يتصدّق" على موظفي الحكومة الأمريكية

أطلق اللاجئ السوري ياسين طرو حملة إطعام مجاني في مطعمه بولاية تينيسي لموظفي الحكومة الفدرالية الأمريكية، لعدم تقاضيهم رواتبهم بسبب استمرار أزمة الإغلاق الحكومي في بلادهم.

وقال طرو لوكالة "الأناضول": "بعد اندلاع الأحداث في سوريا عام 2011، لجأت عام 2014 إلى الولايات المتحدة... الناس في ولاية تينيسي كانوا إيجابيين معنا وساعدونا، ونحن قررنا أن نرد لهم هذا الجميل"، مشيرا إلى أن هذه المبادرة منه هي "مبادرة حب".

وأوضح طرو أن عدد الموظفين يزداد يوما بعد يوم، وأنهم يصطحبون معهم أفراد عائلاتهم لتناول الطعام عنده.

وتناقلت وسائل إعلام أمريكية خبر الحملة التي أطلقها اللاجئ السوري، واعتبرت مجلة "ريدرز دايجست" أن مطعم "فلافل هاوس" صار أفضل مكان في البلاد.

ويكفي للموظف الأمريكي الراغب في الاستطعام، إبراز بطاقة عمله للحصول على وجبة شهية في مطعم "فلافل هاوس" بالمجان.

Yassin Terou, a Syrian refugee and Tennessee restaurant owner, is providing free meals to federal workers who are not getting paid due to the shutdown. He joins Full Circle from his restaurant, Yassin’s Falafel House. Tune in on Facebook Watch at 6:25p ET. https://t.co/UdwtZzcsjYpic.twitter.com/lySoXDCN8C — CNN (@CNN) 17 января 2019 г.

والجدير بالذكر أن الحكومة الفدرالية مغلقة منذ 30 يوما بسبب الأزمة بين الرئيس دونالد ترامب ومجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، على خلفية تمويل بناء الجدار مع المكسيك.

المصدر: "الأناضول"