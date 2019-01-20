مسيرة نسائية تطالب بشوارع آمنة في سيدني بعد اغتصاب وقتل الفلسطينية آية

انطلقت مسيرة ضمت آلاف الأستراليات، للمطالبة بوضع حد للعنف ضد النساء، بعد أيام من اغتصاب وقتل طالبة فلسطينية من داخل الخط الأخضر، في ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا الأسترالية.

وطالبت المشاركات بجعل الشوارع اكثر أمانا، بعد العثور على جثة آية مصاروة البالغة 21 عاما بين شجيرات قرب محطة قطار بعد ساعات من وقوع الحادث.

وكانت الشابة تتحدث مع شقيقتها عبر الهاتف عندما تعرضت للاعتداء بعد منتصف ليل الأربعاء الخميس، خلال عودتها من مشاهدة عرض كوميدي.

Yet another vigil for yet another woman murdered at the hands of a man. #AiiaMaasarwe 😭 pic.twitter.com/fUBde3BznE — Mariam Veiszadeh (@MariamVeiszadeh) 18 января 2019 г.

ومسيرات عطلة نهاية الأسبوع، التي أقيمت في ملبورن وسيدني وكانبيرا، جزء من حملة مسيرات النساء التي انطلقت لأول مرة في يناير 2017 في الولايات المتحدة وحول العالم.

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وخلال مسيرة الأحد، حمل المشاركون في الحملة لافتات كتب عليها "أنا هنا من أجل آية" و "أوقفوا العنف ضد المرأة".

وأقام مئات الأشخاص الذين ارتدوا ملابس سوداء عدة تجمعات لتكريم مصاروة الجمعة، بينما تم ملء القطار 86 الذي يعتقد أنها ركبته في طريقها إلى المنزل، بالزهور.

Aiia Masarwe tribute by Melbourne Victory fans https://t.co/IOlo2Y7n0b — Melbourne Reddit (@MelbourneReddit) 20 января 2019 г.

وشاركت آلاف النساء في مسيرات حول العالم، لكن أعدادهن أقل بكثير من الأعداد التي سجلت في الأعوام السابقة.

We travel. On an 86 tram full of flowers, receiving more at each & every stop. To Bundoora. Where Aiia Maasarwe should have made it home from safely. #AiiaMaasarwepic.twitter.com/zfEd1wnddY — Natasha Mitchell🎧🎙 (@natashamitchell) 18 января 2019 г.

المصدر: أ ف ب