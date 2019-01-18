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الشرطة الأسترالية تعتقل قاتل ومغتصب الفلسطينية آية مصاروة

أخبار العالم العربي

الشرطة الأسترالية تعتقل قاتل ومغتصب الفلسطينية آية مصاروة
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اعتقلت شرطة أستراليا، اليوم الجمعة، شابا عشرينيا بشبهة الضلوع في جريمة اغتصاب وقتل الطالبة الجامعية الفلسطينية آية مصاروة في ملبورن قبل يومين.

dailymail
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ولم تفصح الشرطة عن هوية المعتقل، حيث تم اعتقاله في غرينسبورو إحدى ضواحي ملبورن قرب محطة القطار التي تعرضت فيها الفتاة للاعتداء.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، في حديث مع صحفيين أن مصاروة تعرضت لاعتداء جنسي ثم قتلت وتم إخفاء جثتها قرب محطة القطارات، معربا عن صدمته من جريمة القتل الوحشية.

وتعد الفتاة مصاروة من عرب 48 في فلسطين وتحمل الجنسية الإسرائيلية ولها من العمر 21 عاما وكانت تدرس اللغتين الصينية والإنجليزية في إحدى جامعات شنغهاي .

المصدر: وكالات

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