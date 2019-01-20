طهران ترفض اتهامها بالتجسس على ألمانيا

نفت الخارجية الإيرانية صلتها بالألماني من أصول أفغانية المعتقل في برلين بتهمة التجسس لصالح طهران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي: "لا نستغرب سماع هذه الأنباء في خضم التهم الأمنية الباطلة والمخطط لها من قبل من يسعون لتخريب العلاقات بين إيران وأوروبا في هذه المرحلة المهمة والحساسة".

وتابع: "لقد قلنا مرارا إن للعلاقات العريقة والقديمة بين إيران والكثير من الدول الأوروبية ولاسيما تلك الموقعة منها على الاتفاق النووي، أعداء ومناوئين لا يتوانون عن أي مساع وتوجيه أي اتهامات ومزاعم لتخريب هذه العلاقات".

وكان مكتب المدعي الفدرالي الألماني قد أعلن عن اعتقال رجل خمسيني يحمل الجنسيتين الألمانية والأفغانية ويعمل في مؤسسة عسكرية ألمانية، بتهمة تسليمه معلومات للمخابرات الإيرانية.

المصدر: "مهر"