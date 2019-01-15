 
مباشر

النيابة الألمانية: اعتقال رجل يحمل الجنسية الأفغانية بتهمة التجسس لصالح إيران

أخبار العالم

النيابة الألمانية: اعتقال رجل يحمل الجنسية الأفغانية بتهمة التجسس لصالح إيران
Reuters Omar Sobhani
أفغانستان، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lbpq

أعلن مكتب المدعي الفدرالي الألماني عن اعتقال رجل (50 عاما) يحمل الجنسيتين الألمانية والأفغانية، يعمل في مؤسسة عسكرية ألمانية، بتهمة تسليمه معلومات للمخابرات الإيرانية.

وأضاف المكتب أن المشتبه به، ويدعى عبد الحميد اس، سيمثل أمام قاض في وقت لاحق من هذا اليوم.

وجاء في بيان صدر عنه: "يشتبه أن عبد الحميد اس. كان يعمل لصالح مخابرات أجنبية. وكان المشتبه به خبير لغة ومستشارا ثقافيا في الجيش الألماني. وفي مكانه هذا، كما نعتقد، كان يسلم المعلومات النادرة للمخابرات الإيرانية".

من جانبه قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية إنه كان يعرف عن قضية تجسس بمشاركة أحد أفراد الجيش، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.  

هذا وكتبت صحيفة "دير شبيغل" الإخبارية الألمانية أنه كان لدى المشتبه به حق الدخول إلى المعلومات الحساسة بما في ذلك المعلومات حول نشر القوات في أفغانستان.

ويستخدم الجيش الألماني مترجمين من السكان المحليين لمرافقة الجنود في الدوريات في أفغانستان.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد.. قضية اختفاء موسى الصدر تظهر من جديد وليبيا لن تشارك في القمة الاقتصادية بلبنان