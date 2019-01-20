نتنياهو: زيارة تشاد جزء من الثورة التي نحدثها في العالم العربي والإسلامي

توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إلى دولة تشاد، في زيارة سيلتقي خلالها الرئيس التشادي إدريس ديبي.

وكتب نتنياهو على "تويتر": "أغادر البلاد الآن إلى تشاد لتحقيق اختراق دبلوماسي تاريخي وهام آخر".

وأضاف: "تشاد هي دولة إسلامية عملاقة وتتاخم ليبيا والسودان. هذا هو جزء من الثورة التي نحدثها في العالم العربي والإسلامي. قد وعدتكم بأن هذا سيحدث، وستكون هناك بشريات أخرى ودول أخرى".

تشاد هي دولة إسلامية عملاقة الحجم تتاخم ليبيا والسودان. هذا هو جزء من الثورة التي نحدثها في العالم العربي والإسلامي. قد وعدتكم بأن هذا سيحدث. ستكون هناك بشريات أخرى ودول أخرى.



هذا يزعج كثيرا وحتى يغضب كثيرا إيران والفلسطينيين الذين يحاولون إحباط ذلك ولكنهم فشلوا في ذلك". — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) ٢٠ يناير ٢٠١٩

زيارة قصيرة وطموح إسرائيلي كبير



وقالت مواقع إخبارية إسرائيلية، إن زيارة نتنياهو إلى تشاد ستكون الأقصر بين زياراته الخارجية، إذ ستستمر لبضع ساعات فقط، موضحة أنه سيتم خلالها توقيع حزمة من الاتفاقات العسكرية والاقتصادية بين البلدين.

قال رئيس الوزراء نتنياهو قبل مغادرته البلاد متوجها إلى تشاد:



أغادر البلاد الآن إلى تشاد لتحقيق اختراق دبلوماسي تاريخي وهام آخر. pic.twitter.com/bMVDlwAhbC — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) ٢٠ يناير ٢٠١٩

ورجحت قناة 12 العبرية، أن يعرض نتنياهو على ديبي المساعدة في منع تسلل مسلحي المجموعات الإرهابية كتنظيمي "داعش" والقاعدة" إلى تشاد عبر حدودها الغربية مع ليبيا.

وأكدت القناة أنه "سيتم التوافق إيجابيا في هذه القضية، إذ أن إسرائيل تساعد فعليا في حماية الحدود وتعزيز القوات التشادية هناك".

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وقالت مصادر مقربة من نتنياهو إنه من المتوقع أن يعلن خلال الزيارة عن استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين، فضلا عن فتح تشاد مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيليّة المتجهة إلى أميركا اللاتينيّة.

وكان رئيس تشاد إدريس ديبي، قد زار إسرائيل في نوفمبر الماضي، وهي الزيارة الأولى لرئيس تشاد إلى الدولة العبرية بعد عقود من قطع العلاقات منذ 1972.

المصدر: وكالات