رئيسة مجلس النواب الأمريكي ترفض خطة ترامب

رفضت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي خطة دونالد ترامب لإنهاء التوقف الجزئي لعمل الحكومة الذي سببته الخلافات مع الديمقراطيين بشأن تمويل بناء الجدار الفاصل مع المكسيك.

وقالت بيلوسي في بيان لها صدر اليوم السبت، إن خطة ترامب التي تتضمن مقترحا بتوفير حماية مؤقتة لبعض المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى البلاد مقابل موافقة الديمقراطيين على تخصيص التمويل المطلوب لبناء الجدار العازل على الحدود مع المكسيك بكلفة 5.7 مليارات دولار "غير مقبولة".

واعتبرت بيلوسي أن الخطة لا تمثل "جهدا حسن النية لاستعادة الثقة في حياة الناس"، واستبعدت أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ على تمرير المقترح.

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المصدر: رويترز





