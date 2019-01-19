بلغاريا تسلم واشنطن مواطنا روسيا متهما بقرصنة الإنترنيت

سلّمت بلغاريا الولايات المتحدة المواطن الروسي ألكسندر جوكوف الذي تلاحقه واشنطن بتهمة القرصنة الإلكترونية وممارسة الاحتيال عبر الإنترنيت.

وذكرت السفارة الروسية في واشنطن، أن موظفي القنصلية الروسية في نيويورك، يستعدون لزيارة جوكوف في القريب.

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وكتبت السفارة على تويتر: "تم ترحيل المواطن الروسي جوكوف الذي سلمته بلغاريا للولايات المتحدة إلى سجن بروكلين في نيويورك. وفي القريب العاجل سيزوره موظفو قنصليتنا في نيويورك وسيقدمون له كل ما يلزم من مساعدة قنصلية".

Экстрадированный из Болгарии в США российский гражданин А.Жуков содержится в тюрьме Бруклина, штат Нью-Йорк. В ближайшее время сотрудники @rcgNewYork посетят соотечественника в тюрьме. Окажут ему все необходимое консульское содействие



➡️ https://t.co/bHzWe2Tamdpic.twitter.com/CiBHopsuP8 — Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) 18 января 2019 г.

المصدر: نوفوستي