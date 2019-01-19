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بلغاريا تسلم واشنطن مواطنا روسيا متهما بقرصنة الإنترنيت

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بلغاريا تسلم واشنطن مواطنا روسيا متهما بقرصنة الإنترنيت
Sputnik
عناصر من الشرطة البلغارية في صوفيا- ارشيف
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سلّمت بلغاريا الولايات المتحدة المواطن الروسي ألكسندر جوكوف الذي تلاحقه واشنطن بتهمة القرصنة الإلكترونية وممارسة الاحتيال عبر الإنترنيت.

وذكرت السفارة الروسية في واشنطن، أن موظفي القنصلية الروسية في نيويورك، يستعدون لزيارة جوكوف في القريب.

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وكتبت السفارة على تويتر: "تم ترحيل المواطن الروسي جوكوف الذي سلمته بلغاريا للولايات المتحدة إلى سجن بروكلين في نيويورك. وفي القريب العاجل سيزوره موظفو قنصليتنا في نيويورك وسيقدمون له كل ما يلزم من مساعدة قنصلية".

المصدر: نوفوستي

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