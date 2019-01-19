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استقالة حكومة بوركينا فاسو

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استقالة حكومة بوركينا فاسو
Reuters AFOLABI SOTUNDE
رئيس بوركينا فاسو روش مارك كابوري
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أفاد بيان أذاعه التلفزيون الرسمي في بوركينا فاسو بأن حكومة البلاد استقالت أمس الجمعة، دون أن يذكر البيان سبب الاستقالة.

وأشار البيان إلى أن رئيس البلاد روش مارك كابوري قبل الاستقالة، ومن المتوقع أن يشكل حكومة جديدة قريبا.

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وتفاقم الوضع بشكل حاد في عدد من مناطق بوركينا فاسو في الفترة الأخيرة، متأثرا بالحالة في مالي المجاورة، حيث كثفت جماعات مسلحة متشددة أنشطتها في شمال ووسط البلاد.

وقد أعلن الرئيس كابوري يوم 31 ديسمبر الماضي، حالة الطوارئ في المناطق الشرقية والشمالية للبلاد بسبب تفشي التهديد الإرهابي.

وهذا الأسبوع اختطف مسلحون مجهولون مواطنا كنديا في منطقة قرب حدود بوركينا فاسو مع النيجر، وأعلنت السلطات الخميس العثور عليه ميتا.

المصدر: رويترز

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