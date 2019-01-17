بوتين يلتقي نظيره الصربي في بلغراد اليوم

تستعد بلغراد لاستقبال حاشد ومهيب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيستهل بملاقاة طائرته فور دخولها سماء صربيا بسرب من مقاتلات "ميغ-29" التي زوّدت موسكو بلغراد بها مؤخرا.

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ويرتقب حضور شعبي واسع لزيارة الرئيس بوتين ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى كنيسة القديس سافا وسط بلغراد، والتي تعد من أهم المواقع الأرثوذكسية في العالم، وساهمت في تمويل ترميمها مجموعة "غازبروم" الروسية.

وانتشرت في بلغراد عشية زيارة بوتين، القمصان والأكواب التي تحمل صوره التي علّقت أيضا على الجدران وفي الساحات العامة، فيما يرفرف العلمان الروسي والصربي في شاشات ضخمة نصبت على طول طريق موكب الرئيسين بوتين فوتشيتش.

ومن المنتظر أن يتم خلال الزيارة التوقيع على جملة من الاتفاقات الثنائية بين موسكو وبلغراد، الحليف والشقيق الروسي الأصغر في أوروبا.

المصدر: RT