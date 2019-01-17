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انفجار ضخم في جامعة ليون شرق فرنسا

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انفجار ضخم في جامعة ليون شرق فرنسا
Reuters Twitter/ @PODEUS69
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هزت عدة انفجارات للغاز جامعة ليون في جنوب شرق فرنسا، حسبما أفادت مصادر إعلامية محلية.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تظهر حريقا ضخما وانفجارات وأعمدة دخان تتصاعد فوق المباني الجامعية.

وحسب مصادر محلية، فإن الحريق نتج عن انفجار ثلاث أسطوانات غاز على سطح مبنى المكتبة في الحرم الجامعي أثناء أعمال بناء.

وذكرت السلطات، أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة جراء الحادث، وجرى إخلاء المنطقة القريبة من مكان الحريق.

المصدر: وكالات

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