كيف غطت الصحافة الغربية تفجير منبج؟

غطت وسائل الإعلام الغربية التفجير الإرهابي الذي وقع في منبج السورية واستهدف عسكريين تابعين للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد "داعش" في سوريا والعراق.

صحيفة "نيويورك تايمز" أشارت في تغطيتها إلى أن التفجير أسفر عن مصرع 19 شخصا، بمن فيهم 4 مواطنين أمريكيين.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصدر في الجيش الأمريكي قوله إن التفجير أودى بحياة اثنين من العسكريين الأمريكيين ومدني من العاملين في البنتاغون وكذلك أحد المقاولين الأمريكيين العاملين في المنطقة.

وأكدت الصحيفة أن تلك كانت "أكبر خسارة بشرية أمريكية في حرب الجيش الأمريكي ضد "داعش". وأضافت أن الهجوم الانتحاري كان "إشارة" إلى أن الخطر لا يزال قائما في سوريا، رغم إعلان الرئيس دونالد ترامب عن الانتصار على "داعش".

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وكتبت: "يظهر وقوع الضحايا في سوريا أن سياسة ترامب، تعرض قواتنا للضربة".

وأشارت مجلة Washington Examiner إلى أن السيناتور الجمهوري مايكل ماكول من لجنة الشؤون الدولية بمجلس الشيوخ الأمريكي، دعا ترامب إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وضمان عدم سحب الجيش الأمريكي من سوريا، إلا بعد القضاء الكامل على "داعش".

Top Republican urges Syria withdrawal delay after ISIS bombing https://t.co/ZF3WKXLW4N — Washington Examiner (@dcexaminer) 17 января 2019 г.

أما صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد شددت على أن الهجوم الإرهابي "زاد من حدة الخلاف في واشنطن" حول خطة ترامب المتعلقة بانسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

المصدر: نوفوستي