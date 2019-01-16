بعد تفجير منبج.. تركيا تبدي استعدادها لتقديم كل أنواع الدعم للولايات المتحدة

أعربت تركيا عن استعدادها لتقديم كل أنواع الدعم للولايات المتحدة إثر الهجوم الذي وقع اليوم الأربعاء في مدينة منبج السورية وأودى بحياة مجموعة أشخاص بينهم من 4 إلى 5 عسكريين أمريكيين.

وقدم وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ورئيس هيئة الأركان العامة بالبلاد، يشار غولر، تعازيهما إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، جوزيف دانفورد، في مقتل الجنود الأمريكيين بمنبج.

وأوضحت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية أن غولر عزى نظيره الأمريكي خلال اللقاء الذي جرى بينهما بعيدا عن الإعلام في مقر حلف شمال الأطلسي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث بحث الجانبان التطورات الأخيرة بالمنطقة، والتعاون الثنائي.

كما نقل غولر لدانفرود رسالة تعزية من وزير الدفاع التركي في هذا الخصوص أكد فيها أكار، حسب الوكالة، "استعداده لتقديم كل أنواع الدعم".

من جانبها، قالت الخارجية التركية، في بيان صدر عنها مساء الأربعاء، إنها "تلقت بحزن نبأ سقوط ضحايا من الجنود الأمريكيين والمدنيين جراء الهجوم الإرهابي الذي وقع في منبج"، مشددة على أنها تدين بشدة هذا العمل "البغيض".

وتابعت الوزارة: "نؤكد من جديد على التزامنا بخريطة الطريق التي صادقنا عليها مع الولايات المتحدة بشأن منبج، وضرورة تنفيذها على جميع العناصر، وتطهير منبج من المنظمات الإرهابية وضمان الاستقرار والأمن في هذه المنطقة".

وأكدت الخارجية التركية على مواصلتها العمل المشترك مع الولايات المتحدة، معربة عن أملها في إتمام عملية تنفيذ خارطة طريق منبج في أقرب وقت ممكن.

وسبق أن وقع تفجير انتحاري عنيف، اليوم، أمام مطعم "قصر الأمراء" بالقرب من سوق شعبية في منبج شمال محافظة حلب السورية عندما كان يستضيف اجتماعا لزعماء المجلس العسكري للمدينة مع وفد لم تذكر هويته، وتحدثت مصادر محلية ومسؤول من واشنطن عن سقوط 4 قتلى من القوات الأمريكية جراء الهجوم، بينما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن حصيلة القتلى الأمريكيين 5.

من جانبه، أعلن تنظيم "داعش" المصنف إرهابيا على المستوى الدولي مسؤوليته عن هذه العملية التي قال إنها استهدفت دورية أمريكية في المدينة.

المصدر: الأناضول + وكالات