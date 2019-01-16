قناة إسرائيلية: نتنياهو حث ترامب على دعم عملية "للموساد" بإيران

أفادت وسائل إعلام عربية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمساعدة في استعادة عناصر لـ"الموساد" في حال القيام بعملية خاصة في إيران.

وأوضحت قناة Hadashot TV أمس الثلاثاء أن الحديث يدور عن العملية المزعومة التي أعلنت تل أبيب أنها توجت بحصول "الموساد" على حزمة كبيرة من الوثائق السرية كشفها نتنياهو شهر أبريل الماضي متهما طهران بالكذب بخصوص برنامجها النووي.

وأكد التقرير التلفزيوني أن نتنياهو ناقش العملية مع ترامب قبل بدئها، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في يناير العام الماضي، بحثا عن مساعدة أمريكية في حال فشل العملية ودعت الحاجة إلى إنقاذ الإسرائيليين.

ولم يكشف التقرير عن كيفية رد ترامب على هذا الطلب وما إذا كان ذلك أول مرة سمع فيها الرئيس الأمريكي عن خطط "الموساد".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أفادت في وقت سابق بأن رئيس "الموساد" يوسي كوهين أبلغ ترامب بالعملية التي جرى التحضير لها أثناء زيارته إلى واشنطن في شهر يناير الماضي.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل