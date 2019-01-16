إيران تكشف النقاب عن صاروخ جديد حامل للأقمار الاصطناعية

قدم وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي ايضاحات حول الصاروخ الجديد الحامل للأقمار الاصطناعية من طراز "سيمرغ" المصنع محليا، بعد الفشل في إيصال أقمار اصطناعية إلى الفضاء.

وقال حاتمي، في تصريح صحفي، إن "الصاروخ يضم محركا رباعيا، كما أن نظام التحكم رباعي أيضا لاستخدامه في المرحلة الأولى.

وأضاف، أن "الصاروخ الحامل للأقمار الاصطناعية طور على يد خبراء محليين في منظمة صناعات الجوفضائية بوزارة الدفاع في سياق تحقيق أهداف التقنية الفضائية للبلاد".

وأشار الوزير الإيراني إلى أن الصاروخ الجديد يزيد قطره على الصاروخ الحامل السابق من طراز "سفير"، حيث انضمت إيران إلى البلدان العشرة في العالم القادرة على إطلاق الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء.

وأعلن وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، فشل تجربة إطلاق قمر اصطناعي إلى الفضاء، الثلاثاء الماضي، عازيا السبب إلى "أن القمر لم يستقر في مداره".

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وأوضح جهرمي، أن عملية الإطلاق فشلت في إيصال القمر الاصطناعي "بيام" إلى المدار، وأن السبب هو عدم قدرة الصاروخ الحامل للقمر الاصطناعي تحقيق السرعة المطلوبة في إطار ما يعرف بالمرحلة الثالثة من عملية الإطلاق.

واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية على لسان وزير خارجيتها، مايك بومبيو، إيران بانتهاك القرار الدولي، وذلك بسبب قيامها بإطلاق صاروخ إلى الفضاء يحمل على متنه قمرا اصطناعيا.

المصدر: فارس نيوز