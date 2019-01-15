زعيم حزب العمال البريطاني: مناقشة حجب الثقة عن الحكومة غدا

أعلن زعيم حزب العمال المعارض البريطاني، جيريمي كوربين، بعد تصويت البرلمان على صفقة خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، أنه طرح موضوع حجب الثقة عن حكومة تيريزا ماي للمناقشة.

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وفي كلمة ألقاها في مجلس العموم البريطاني بعد أن رفض أعضاؤه، مساء اليوم الثلاثاء، بغالبية الأصوات، صفقة "بريكست" المقدمة من حكومة ماي، قال كوربين: "لقد فقدت هذه الحكومة ثقة هذا المجلس وهذا البلد. أحيطكم علما، أيها السيد رئيس مجلس العموم، بأنني طرحت موضوع حجب الثقة للمناقشة"، مضيفا: "ويسرني أن هذا المقترح سيناقش يوم الغد".

وفي تطرقه إلى إمكانية عدم إجراء انتخابات عامة مبكرة في حال فشل حجب الثقة، لم يستبعد كوربين تنظيم استفتاء جديد حول "بريكست"، قائلا: "إذا أخفقنا في إجراء انتخابات، ستكون كل الخيارات مطروحة على الطاولة، بما فيها إجراء استفتاء جديد".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت ماي، في حديثها عن الخطوات الواجب اتخاذها بعد رفض البرلمان للصفقة، أنه من الضروري الآن "التأكد" من أن حكومتها لا تزال تتمتع بثقة النواب. وقالت رئيسة الوزراء: "بادئ ذي بدء، يجب علينا أن نتأكد من أن هذه الحكومة تملك ثقة هذا المجلس".

وصوت 432 من أعضاء الغرفة السفلى في البرلمان البريطاني، ضد الصفقة مع الاتحاد الأوروبي حول شروط خروج المملكة منه، مقابل 202 صوتوا لصالح الصفقة.

وتذكر وسائل إعلام بريطانية أن الوضع الحالي قد يقود إلى خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون صفقة، أو إقدامها على تنظيم استفتاء جديد حول موضوع "بريكست"، أو عودة لندن إلى مفاوضات مع بروكسل. كما لا تستبعد وسائل الإعلام إجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد.

المصدر: وكالات