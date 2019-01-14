مؤسسة: واشنطن ستشتري من روسيا محركات RD-180 للصواريخ عدة مدى أعوام

أكدت مؤسسة RD AMROSS الروسية الأمريكية المشتركة، أن توريد محركات RD-180 الروسية إلى الولايات المتحدة المستخدمة في إطلاق صواريخ أطلس 5 الحاملة، سيستمر حتى 2023-2024 على أقل تقدير.

وتعمل مؤسسة RD AMROSS على شراء محركات الصواريخ التي ينتجها مصنع NPO Energomash الروسي، وتبيعها لشركة United Launch Alliance التي تقوم بتركيبها في المرحلة الأولى من صواريخ أطلس 5.

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وقال مدير عام RD AMROSS ورائد الفضاء السابق لدى وكالة ناسا، مايكل بيكر، في هذا الصدد: "هنا (في NPO Energomash ) يتم إنتاج أحد أفضل محركات (الصواريخ) في العالم.. حاليا يتم استخدام محرك RD-180 في الولايات المتحدة على صاروخ أطلس 5.. نستخدمه بنجاح لأنه منتج رائع".

وأضاف: "نحن بالطبع سنواصل العمل (مع NPO Energomash) وسنستمر في بيع لـ (United Launch Alliance) هذا المحرك الرائع على الأقل حتى 2023-2024، وعلى الأرجح ، أكثر من ذلك".

المصدر: نوفوستي