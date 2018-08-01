صفقة جديدة لتوريد محركات صواريخ روسية للولايات المتحدة

أعلن المدير العام لمؤسسة "إينيرغوماش" الإنتاجية العلمية الروسية، إيغور أربوزوف، أن المؤسسة أبرمت اتفاقية مع ULA) United Launch Alliance) الأمريكية لتوريد ستة محركات من نوع RD-180.

وأشار أربوزوف في تصريح لوكالة نوفوستي، إلى أن الاتفاق الجديد يقضي بتوريد هذه المحركات إلى الشركة الأمريكية عام 2020، لتستخدم في إطلاق صواريخ أطلس 5.

RIAN/Sergei Piatakov

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وفي عام 1997، أبرمت روسيا والولايات المتحدة اتفاقا لتوريد 101 محرك من نوع RD-180 بقيمة تقارب من مليار دولار. ولكن قبل سنتين تقريبا، حظر الكونغرس الأمريكي توريد محركات الصواريخ الروسية بعد عام 2019، ولكنه عاد وألغى هذا الحظر بعد أن تأكد من أن الولايات المتحدة لن تتمكن من إنتاج المحركات اللازمة خلال ثلاث سنوات.

وفور إلغاء قرار الكونغرس، اشترى اتحاد ULA، بطلب من البنتاغون، 20 محركا إضافيا من نوع RD-180 التي تستخدم في المرحلة الأولى لصواريخ أطلس 5. وأفيد سابقا بأن ULA سوف تستمر بشراء الصواريخ الروسية واستخدامها لغاية عام 2028 .

وكما هو معلوم، تورد روسيا إلى الولايات المتحدة أيضا محركات من نوع 181-RD من إنتاج "إينيرغوماش"، وفق اتفاق موقع مع شركة Orbital ATK، لاستخدامها في صواريخ أطلس للشحن.

المصدر: نوفوستي