روسيا تصمم محركا فضائيا للصواريخ الخاصة
Visualrian.ru
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أعلن كبير المصممين في شركة "إينيرغوماش" الروسية المصنعة للمحركات، بيوتر ليوفوتشكين، أن شركته تعتزم تصميم محرك جديد لاستخدامه في الصواريخ الفضائية الخفيفة الخاصة.
وأكد ليوفوتشكين أن التصميم سيتم بناء على محرك "آر دي-120" سوفيتي الصنع، حيث تجري حاليا حسابات تمهيدية قبل اتخاذ قرار بقوة دفع المحرك ومكوناته.
كما أوضح المسؤول أن المحرك الجديد سيصمم كمشروع رقمي. وسيقوم تصميمه على المواد المركبة وتكنولوجيا التكيّف مع البيئة.
وأشار كبير المصممين إلى أن قوة دفع المحرك ستتراوح بين 80 و93 طنا ليكون متاحا ومنافسا في سوق المحركات الفضائية من ناحية السعر واستهلاك الطاقة.
المصدر: تاس
يفغيني دياكونوف
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